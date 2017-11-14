|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Телефон доверия
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
В Пензенской области стартовал второй этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Жители региона могут не только рассказать о местах торговли запрещенными веществами, но и проконсультироваться с врачом. Для этого они могут воспользоваться телефоном доверия Областной наркологической больницы 45-31-09.
«Жители нашего города, как правило обращаются с вопросами о лечении наркозависимых, их дальнейшей реабилитации, о том какие шаги нужно сделать для того, чтобы помочь своим родственникам», - отметил Илья Лан, заведующий отделением Пензенской областной наркологической больницы.
На пути к выздоровлению зависимые проходят диспансеризацию, лечение в стационаре и реабилитационном центре. После выписки они наблюдаются амбулаторно. Однако, многие не обращаются за помощью из-за тех последствий, которые это за собой влечет.
«Диспансерное наблюдение и учет, который следует в дальнейшем накладывает некоторые социальные ограничения, такие как ограничение в получении водительского удостоверения, трудоустройстве», - рассказал Илья Лан.
Также сотрудники наркологической больницы ведут постоянную профилактическую работу. Они информируют жителей города о влиянии запрещенных веществ на организм, а также о том, как распознать в близком человеке наркомана.
«Мы рассказываем людям о том, по каким признакам распознать наркозависимого. Чаще всего мы предупреждаем школьников и студентов о том, что с ними может произойти, какие последствия может вызвать употребление наркотических веществ, а они очень страшные», - подчеркнула Ольга Симошкина, специалист кабинета профилактики наркологических заболеваний Пензенской областной наркологической больницы.
Второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью» завершится 25 ноября.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru