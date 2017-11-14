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 Вторник, 14 ноября 2017
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Публичные слушания
Сегодня в Пензе
 
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На протяжении последних 5 лет в региональном парламенте проходят публичные слушания по главному финансовому документу Пензенской области. Каждый житель имеет возможность открыто задать интересующие вопросы по бюджету региона и получить на них исчерпывающие ответы.

«Обеспечение бесплатной помощи нашему населению и улучшение материально-технической базы. Ответы на эти вопросы я хотела бы сегодня услышать. И как жителю мне бы хотелось, чтобы бюджет 2018 года был бюджетом развития», - подчеркнула Галина Попадюк, Председатель Пензенской областной организации Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.

«Мне бы хотелось, чтобы бюджет был социально-ориентированным, чтобы были защищены все статьи, которые необходимы для здравоохранения, социальной защиты, образования», - отметила Светлана Пинишина, Председатель Общественного Совета при Законодательном Собрании Пензенской области.

«Как представителя малого и среднего бизнеса, меня интересуют вопросы по увеличению производительности труда. Это напрямую связано с себестоимостью. Очень хотелось бы, чтобы работа по поддержке малого и среднего бизнеса велась и в дальнейшем»,- говорит Руслан Салихов, коммерческий директор предприятия по производству мебели.

Бюджет Пензенской области на следующий 2018 год будет иметь социальную направленность. В части заработной платы всем категориям работников планируется значительный прирост.

«Он составит в следующем году 2,1 млрд рублей. Также мы планируем довести до максимального индикатива зарплаты «указников»,  увеличить МРОТ до прожиточного минимума(с 7800 до 9486 тысяч рублей) и индексировать с 1 января 2018 года заработную плату всем работникам бюджетной сферы», - сообщила Любовь Финогеева, Министр финансов Пензенской области.

В общей сложности доходы бюджета в 2018 году по проекту составят 48 млрд 155 млн рублей. Расходная часть на тот же период выразится в сумме 46 млрд 862 млн рублей.

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