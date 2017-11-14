Нечестные деньги

Обманным путем житель Бессоновского района выпросил деньги у своего начальника.

«Я позвонил начальнику и сказал, что у меня умер отец, и мне нужны деньги на похороны. Взял 10 тысяч рублей, а потом опять позвонил и сказал, что денег не достаточно, и мне дали еще 10 тысяч», - признался мужчина.

Как позже выяснилось, отец обманщика жив. А сам он на этой лжи не остановился. Мужчина украл у своего напарника выручку и скрылся. В полицию обратилась его супруга.

Начальник отдела МВД России по Бессоновскому району, Сергей Кожаев, сообщил: «Данный гражданин был задержан, доставлен в УМВД России по Бессоновскому району для разбирательства, где дал признательные показания».

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина возместит ущерб потерпевшему. Максимальное наказание — лишение свободы сроком до двух лет.