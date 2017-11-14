Совсем скоро в Музее одной картины будут «большие» перемены. Нет, дело не в ремонте. Действующий экспонат, написанный Константином Дмитриевичем Флавицким в 1864 году, переедет на своё законное место в Картинную галерею. Ему на смену «готовится» картина известного Пензенского художника Ивана Макарова «Девочки - сёстры».

В Музее одной картины уже три года существует проект, над которым работают деятели искусства нашего края. Этот экспонат не стал исключением.

«Этот фильм снимали на Пензенской земле, на Наровчатской, а также в Петербурге. Снимали в Пушкинском доме, в Русском музее, в интерьерах Петербурга. Здесь можно увидеть и красоты этого города»,-пояснил директор Пензенской Картинной галереи Кирилл Застрожный.

Специально для этой картины был написан сценарий и снят фильм, режиссёром которого стала Лариса Трушина.

«В фильме «Портрета милые черты» переплетаются две сюжетные линии. Мелодраматическая история, связанная с портретом девочек-сестёр Араповых, и детективная история, связанная с портретом Натальи Пушкиной-Ланской. Он был украден из квартиры дочери в Петербурге, а потом появился с подписью другого художника»,- подчеркнула сценарист и режиссёр Лариса Трушина.

В Пензе и Наровчате для съёмочной группы не было «преград», а сотрудники Питерского музеея сначала разрешили провести съёмку только в одном помещении и всего на 20 минут - из-за большого потока туристических групп.

«И перенаправлять туристов в другие направления сотрудникам музея сложно, но мы преподнесли альбом Пензенской Картинной галереи и, когда они увидели, какие шедевры хранятся в наших стенах, увидели портрет сестер Араповых, то разрешили снимать во всех помещениях музея»,- рассказала Лариса Трушина

Для актёра Пензенского Драматического театра Павла Тачкова это уже третий фильм. Он подчёркивает, что для него это не работа, а удовольствие участвовать данном в проекте.

«Мне интересно помогать Пензе, Музею одной картины, потому что он единственный в мире и о нем, к сожалению, мало кто знает. Когда мы приехали в Петербург, о нем узнали и удивились, что мы так подготовлено относимся»,- поделился актёр Пензенского Драматического театра Павел Тачков.

Для зрителей фильма откроется множество интересных фактов и тайн, связанных с этой картиной.