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Предписание выполнено
Сегодня в Пензе
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Сотрудником отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в ноябре 2017 года с целью исполнения предписания была проведена внеплановая выездная проверка в отношении садоводческого некоммерческого товарищества «Юбилейный». Ранее были выявлены нарушения по статье 10.1 КоАП РФ. В данном учреждении не проводились систематические карантинные фитосанитарные обследования подкарантинных объектов с целью своевременного выявления карантинных объектов. Также отсутствовал утвержденный владельцем подкарантинных объектов план проведения карантинных фитосанитарных систематических обследований, приказ о назначении ответственного за проведение систематических обследований. При проведении внеплановой проверки установлено, что предписание выполнено, все нарушения устранены, необходимые документы разработаны и представлены.
Сотрудником отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в ноябре 2017 года с целью исполнения предписания была проведена внеплановая выездная проверка в отношении садоводческого некоммерческого товарищества «Юбилейный».
Ранее были выявлены нарушения по статье 10.1 КоАП РФ. В данном учреждении не проводились систематические карантинные фитосанитарные обследования подкарантинных объектов с целью своевременного выявления карантинных объектов. Также отсутствовал утвержденный владельцем подкарантинных объектов план проведения карантинных фитосанитарных систематических обследований, приказ о назначении ответственного за проведение систематических обследований.
При проведении внеплановой проверки установлено, что предписание выполнено, все нарушения устранены, необходимые документы разработаны и представлены.
Новость: Марина Колдаева 15 ноября 2017
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