Сотрудником отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в ноябре 2017 года с целью исполнения предписания была проведена внеплановая выездная проверка в отношении садоводческого некоммерческого товарищества «Юбилейный».

Ранее были выявлены нарушения по статье 10.1 КоАП РФ. В данном учреждении не проводились систематические карантинные фитосанитарные обследования подкарантинных объектов с целью своевременного выявления карантинных объектов. Также отсутствовал утвержденный владельцем подкарантинных объектов план проведения карантинных фитосанитарных систематических обследований, приказ о назначении ответственного за проведение систематических обследований.

При проведении внеплановой проверки установлено, что предписание выполнено, все нарушения устранены, необходимые документы разработаны и представлены.