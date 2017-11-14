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Правила завоза, хранения и реализации подкарантинной продукции
Сегодня в Пензе
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В ноябре 2017 года было выявлено нарушение в области карантина растений. Сотрудник отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении рейдового мероприятия на рынке-ярмарке села Даниловка Лопатинского района в отношении граждан, осуществляющих реализацию подкарантинной продукции установил, что продажа осуществлялась с нарушением требований законодательства РФ. Гражданин Пензенской области реализовывал отруби в количестве 300 кг, завезенные из Саратовской области, г.Саратова, где установлена карантинная фитосанитарная зона по карантинным объектам (горчак ползучий и повилики), без документов, подтверждающих осуществление в отношении нее государственного карантинного фитосанитарного контроля. Тем самым нарушены требования статей 15 и 32 Федерального закона от 21.07.2014 года №206-ФЗ «О карантине растений». По итогам рейда гражданин привлечен к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ.
В ноябре 2017 года было выявлено нарушение в области карантина растений. Сотрудник отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении рейдового мероприятия на рынке-ярмарке села Даниловка Лопатинского района в отношении граждан, осуществляющих реализацию подкарантинной продукции установил, что продажа осуществлялась с нарушением требований законодательства РФ.
Гражданин Пензенской области реализовывал отруби в количестве 300 кг, завезенные из Саратовской области, г.Саратова, где установлена карантинная фитосанитарная зона по карантинным объектам (горчак ползучий и повилики), без документов, подтверждающих осуществление в отношении нее государственного карантинного фитосанитарного контроля. Тем самым нарушены требования статей 15 и 32 Федерального закона от 21.07.2014 года №206-ФЗ «О карантине растений».
По итогам рейда гражданин привлечен к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ.
Новость: Марина Колдаева 15 ноября 2017
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