Экспорт зерна и продуктов его переработки из Пензенской области за октябрь 2017 года

В октябре 2017 года специалистами отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проконтролирована отгрузка на экспорт 2,348 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, из них 1,514 тыс. тонн пшеницы было направлено в Латвию.

Также в Латвию были направлены партии льна продовольственного – 0,834 тыс. тонн. На партии зерна, направленные на экспорт, было выдано 76 фитосанитарных сертификатов.

Вся партия пшеницы была подвергнута фитосанитарному обеззараживанию методом фумигации.