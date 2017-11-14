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Экспорт зерна и продуктов его переработки из Пензенской области за октябрь 2017 года
Сегодня в Пензе
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В октябре 2017 года специалистами отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проконтролирована отгрузка на экспорт 2,348 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, из них 1,514 тыс. тонн пшеницы было направлено в Латвию. Также в Латвию были направлены партии льна продовольственного – 0,834 тыс. тонн. На партии зерна, направленные на экспорт, было выдано 76 фитосанитарных сертификатов. Вся партия пшеницы была подвергнута фитосанитарному обеззараживанию методом фумигации.
В октябре 2017 года специалистами отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проконтролирована отгрузка на экспорт 2,348 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, из них 1,514 тыс. тонн пшеницы было направлено в Латвию.
Также в Латвию были направлены партии льна продовольственного – 0,834 тыс. тонн. На партии зерна, направленные на экспорт, было выдано 76 фитосанитарных сертификатов.
Вся партия пшеницы была подвергнута фитосанитарному обеззараживанию методом фумигации.
Новость: Марина Колдаева 15 ноября 2017
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