Спасти себя

Проверять здоровье на наличие болезней очень важно! Но некоторые игнорируют, а иногда даже и забывают об этом. Во Всемирный день борьбы с диабетом для жителей и гостей города Пензы состоялась информационно-профилактическая акция под девизом «Вместе против диабета».

«Сахарный диабет развивается зачастую «из-под тишка», его не зря называют «тихим убийцей». Это как раз тот момент, когда в организме уже запущен патологический процесс, когда внутри происходит неусваиваемость углеводов, но внешне никаких признаков нет»,- рассказала заместитель главного врача Пензенского областного Центра медицинской профилактики, Ирина Пузракова.

Для того, чтобы не запускать эту болезнь до «плачевного состояния», необходимо сдать простой анализ крови, что поможет узнать уровень глюкозы. После выяснения результата медицинский работник сможет отправить пациента к эндокринологу, чтобы поставить диагноз.

«Почти 25% людей, болеющих сахарным диабетом, не знают об этом. С каждым годом увеличивается процент пациентов, страдающих этим заболеванием»,- подчеркнула Ирина Пузракова.

Главная задача акции «Вместе против диабета» достучаться до людей и объяснить, что это заболевание необходимо выявить на раннем сроке, чтобы в дальнейшем не было осложнения.

«Мы проводим обследование на выявление не только сахара в крови, но и определяем повышенное артериальное давление, избыточную массу тела, наличие или отсутствие вредных привычек»,- добавила заместитель главного врача Пензенского областного Центра медицинской профилактики, Ирина Пузракова.

Акция проводится ежегодно в преддверии Всемирного дня борьбы с диабетом - 14 ноября.