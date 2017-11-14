Верните свет в село!

Ни один личный приём Губернатора не обходится без жалоб со стороны сельских жителей на отсутствие уличного освещения. Пачелмский район исключением не стал. Житель села Черкасское, Владимир Фролкин, поделился общей для населения проблемой: «Выйдем мы часа в четыре — весь район без света. Ни одной лампочки! Все поснимали... В Вадинском районе, вроде и не промышленном, в Башмаково — везде свет есть».

Иван Белозерцев согласился: «Я сам из деревни, и у нас давным-давно освещение было, но потом сменились собственники, стали экономить. Но конечно, это не лучший вариант, и решать проблему надо».

Губернатор поручил главе района активнее заняться освещением сёл, а заодно и решить вопрос с их газификацией, на отсутствие которой также пожаловался житель.

Благодарны жители Пачелмы будут и за возвращение железнодорожных касс. Из-за нерентабельности их закрыли три года назад. С тех пор купить билет жители района могут либо на почте, но с комиссией, либо в соседних районах.

«Вот, например, моя соседка... У неё сын живёт в Смоленске. Внуки приезжают сюда на лето. Когда нужно было их отвозить обратно, поехали на почту за билетами. Там не взяли. Через Интернет тоже не смогли распечатать — нет принтера. В итоге, поехали в Башмаково и только там купили билеты», — рассказала Ольга Журавлёва из посёлка Пачелма.

Губернатор пояснил, что решение о закрытии касс принимает не регион, а РЖД, и повлиять на это решение субъект не может, но искать пути решение проблемы необходимо.

Особого рассмотрения требует и вопрос, с которым к Губернатору обратилась мама шестерых детей из Пачелмы, Юлия Барышева: «Как многодетная, наша семья получает льготы при оплате посещения детского сада: 70% от суммы раз в квартал возвращается обратно. Но первоначально нужно оплатить все 100% и ждать возврата. Для многодетной семьи эти затраты, пусть и возвратные, всё же «бьют по карману». Удобнее было бы платить не 100%, а сразу 30%».

Губернатор посчитал возможным найти решение этой проблемы на уровне регионального законодательства. Иван Белозерцев поручил подробно изучить этот вопрос и, возможно, пересмотреть порядок оплаты за посещение детского сада для многодетных.