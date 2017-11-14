Стратегия развития

Агропромышленный комплекс Пензенской области продолжает развиваться. В Министерстве сельского хозяйства региона состоялось первое публичное обсуждение Стратегии социально-экономического развития на долгосрочную перспективу. Проект рассчитан до 2035 года. Участниками совещания стали сельхозтоваропроизводители Пензенской области.

«Во-первых, текущая стратегия практически заканчивает срок своего действия. Во-вторых, с момента ее принятия много воды утекло и произошло немало изменений в экономике нашей страны и нашего региона, а также в общественно-политической жизни», - рассказал Андрей Кулинцев, первый заместитель Председателя Правительства Пензенской области.

Согласно новому проекту, целями стратегического развития в Пензенской области является создание макроусловий для инвестиционного и инновационного развития сельского хозяйства, повышение конкурентоспособности аграрного производства, эффективное использование природных ресурсов и многое другое. В ходе обсуждения было отмечено, что одним из важнейших факторов, влияющих на агропромышленный комплекс, является урбанизация.

«Это обусловлено соответствующими причинами. Растет производительность труда. Для обработки земли требуется гораздо меньшее число людей. Улучшаются технологии обработки. Это касается практически всех отраслей», - подчеркнул Андрей Кулинцев.

В Пензенской области стараются повышать привлекательность работы в сельском хозяйстве. Размер заработной платы на предприятиях агропромышленного комплекса региона занимает лидирующее место в Приволжском федеральном округе. Индекс производства продукции по итогам 9 месяцев 2017 года составил 108,5%.

«Ключевым трендом, который мы закладываем, является стратегия опережающего роста. Она предусматривает превышение показателей социально-экономического роста Пензенской области над средними по России», - сказал Андрей Кулинцев.

В ближайшие недели проект стратегии также обсудят и с другими профильными специалистами.