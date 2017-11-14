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 Четверг, 16 ноября 2017
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Подвели итоги и наметили планы на будущее
Сегодня в Пензе
 
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Подвели итоги и наметили планы на будущее... В Пензе состоялась отчётно-выборная Конференция регионального отделения Партии «Справедливая Россия». В числе главных побед уходящего года — успешная избирательная кампания в Законодательное Собрание Пензенской области.

Член Партии «Справедливая Россия», Сергей Нестеров, отметил: «Предвыборная кампания прошла достаточно успешно. «Справедливая Россия» впервые в истории Пензенской области прошла в Законодательное Собрание региона. Люди поддерживают партию, нуждаются в её помощи».

Такую помощь жителям Пензы уже успешно оказывает Центр защиты прав граждан, действующий при региональном отделении Партии. За два года упорной работы специалистам Центра удалось добиться перерасчётов в сфере ЖКХ на общую сумму более двух миллионов рублей.

Руководитель Центра защиты прав граждан «Справедливая Россия» в г. Пензе, Кирилл Ледяев, пояснил: «Это федеральный проект. Наш Центр работает по всей России. На сегодняшний день их более 70-ти. Основная задача — приём граждан, работа с первичными обращениями. Зачастую граждане не знают свои права, не умеют оперировать законами, не понимают, куда обращаться в том или ином случае. Эти проблемы мы и стараемся решать».

Что касается партийных планов на будущее, то впереди — ответственный этап: в 2018-ом Россия будет избирать своего Президента.

«Это основное событие 2018-ого года. И сегодня на конференции мы изберём делегата от регионального отделения на Съезд Партии, который состоится 25 декабря и будет посвящён выборам кандидата от «Справедливой России» на предстоящие президентские выборы. Наша партия является парламентской, имеет свою фракцию в Госдуме и выступает за укрепление вертикали власти, за укрепление нашего государства, за будущее нашей страны», — подчеркнул Председатель Совета Пензенского регионального отделения Партии «Справедливая Россия», депутат Законодательного Собрания Пензенской области, Валерий Плахута.

Тех, кому будущее страны не безразлично, стало ещё больше: на конференции в состав Совета регионального отделения «Справедливой России» были приняты новые члены.

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