Рабочий визит в Пачелмский район

Производство по выпуску хлебобулочных изделий стало первым объектом, который посетил Глава региона в ходе рабочей поездки по Пачелмскому району. Крестьянско-фермерское хозяйство организовано 25 лет назад. Сегодня здесь выпускается более 30 наименований хлебобулочных изделий: батоны, булочки, пироги, лаваши.

«Мы планируем расширить ассортимент. Мы вложили около 3 миллионов рублей и подали заявку на приобретение кредита для расширения производственных площадей и увеличения мощности», - рассказал Алексей Ивакин, управляющий пекарни.

Выпускаемая продукция реализуется в собственном магазине, в других торговых точках Пачелмского и Нижнеломовского районов. В настоящее время находятся на рассмотрении заявки-предложения на поставку хлебобулочной продукции в сетевые магазины региона.

«Нужно учитывать, что должна выстраиваться определенным образом логистика, нужно помнить, что не сеть продает товар, что она просто предоставляет торговое место, полку, а задача производителя - сделать товар, чтобы он на полке продавался. Он должен быть качественным, вкусным», - отметил Андрей Бурлаков, Министр сельского хозяйства Пензенской области.

Также подана заявка в региональный фонд «Поручитель» на получение займа в сумме свыше 1,5 млн. рублей. На эти деньги будут закуплены печь, фасовочная машина и тестомес. В настоящее время в пекарне трудятся 15 человек. С открытием нового кондитерского цеха планируется создание дополнительно 5-ти рабочих мест.

«Региональный Фонд «Поручитель» уже увеличил кредитование с одного до трёх миллионов и срок возврата займов с одного года до трёх лет. На Ваш взгляд, это хорошее решение или недостаточное для эффективного предпринимательства?» - обратился Иван Белозерцев к управляющему Алексею Ивакину.

«Как Вы считаете, если бы фонд «Поручитель» выдавал займы до пяти миллионов рублей на срок до пяти лет, может быть, это было бы для Вашего предприятия более выгодно?» - конкретизировал Губернатор, получив утвердительный ответ предпринимателя.

Иван Белозерцев поручил Министру сельского хозяйства в срочном порядке подробно изучить данный вопрос и представить предложения.

«Мне представляется, что для крупных компаний, которые пользуются поддержкой федерального и областного бюджетов в больших объёмах, это проблема не так актуальна», - констатировал глава областной исполнительной власти. «А вот для таких малых предприятий, которые хотят работать, создавать рабочие места, развивать свои производства, выплачивать заработную плату, надо увеличивать объём финансовой поддержки и срок возврата областных займов», - подчеркнул он.

Посещая предприятие по строительству, ремонту и обслуживанию дорог, Глава региона обратил особое внимание на состояние улично-дорожной сети в центре Пачелмы.

«Люди идут по основной дороге и сторонятся проезжающих машин. Нужно ремонтировать дороги и проектировать тротуары. Их надо делать, чтобы люди могли идти вдоль домов с обоих сторон», - поставил задачу Иван Белозерцев.

В Пачелмском филиале Нижнеломовской больницы Глава региона оценил условия оказания медицинской помощи жителям района, побеседовал с врачами и пациентами. В этом году на работу в лечебное учреждение поступили семь молодых специалистов. Один из них - педиатр Павел Соснин, который приехал в родной посёлок после окончания Саратовского медицинского университета.

«Многие известные врачи начинали с работы в сельской больнице, - отметил Иван Белозерцев в ходе общения с медработником. - Сельские жители с большим уважением относятся к медицинским специалистам».

В Пачелме молодым врачам представлено ведомственное жилье. Глава областной исполнительной власти рассказал о возможностях строительства собственного дома.

«Можно принять участие в жилищной программе, получить деньги, построить свой дом. Администрация района выделит землю», - сказал Губернатор.

В завершение визита Иван Белозерцев обратил внимание на необходимость ремонта детского отделения больницы. На реконструкцию помещений будет выделено 2 млн. рублей.