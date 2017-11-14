Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 16 ноября 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Рабочий визит в Пачелмский район
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Производство по выпуску хлебобулочных изделий стало первым объектом, который посетил Глава региона в ходе рабочей поездки по Пачелмскому району. Крестьянско-фермерское хозяйство организовано 25 лет назад. Сегодня здесь выпускается более 30 наименований хлебобулочных изделий: батоны, булочки, пироги, лаваши.

«Мы планируем расширить ассортимент. Мы вложили около 3 миллионов рублей и подали заявку на приобретение кредита для расширения производственных площадей и увеличения мощности», - рассказал Алексей Ивакин, управляющий пекарни.

Выпускаемая продукция реализуется в собственном магазине, в других торговых точках Пачелмского и Нижнеломовского районов. В настоящее время находятся на рассмотрении заявки-предложения на поставку хлебобулочной продукции в сетевые магазины региона.

«Нужно учитывать, что должна выстраиваться определенным образом логистика, нужно помнить, что не сеть продает товар, что она просто предоставляет торговое место, полку, а задача производителя - сделать товар, чтобы он на полке продавался. Он должен быть качественным, вкусным», - отметил Андрей Бурлаков, Министр сельского хозяйства Пензенской области.

Также подана заявка в региональный фонд «Поручитель» на получение займа в сумме свыше 1,5 млн. рублей. На эти деньги будут закуплены печь, фасовочная машина и тестомес. В настоящее время в пекарне трудятся 15 человек. С открытием нового кондитерского цеха планируется создание дополнительно 5-ти рабочих мест.

«Региональный Фонд «Поручитель» уже увеличил кредитование с одного до трёх миллионов и срок возврата займов с одного года до трёх лет. На Ваш взгляд, это хорошее решение или недостаточное для эффективного предпринимательства?» - обратился Иван Белозерцев к управляющему Алексею Ивакину.
«Как Вы считаете, если бы фонд «Поручитель» выдавал займы до пяти миллионов рублей на срок до пяти лет, может быть, это было бы для Вашего предприятия более выгодно?» - конкретизировал Губернатор, получив утвердительный ответ предпринимателя.

Иван Белозерцев поручил Министру сельского хозяйства в срочном порядке подробно изучить данный вопрос и представить предложения.

«Мне представляется, что для крупных компаний, которые пользуются поддержкой федерального и областного бюджетов в больших объёмах, это проблема не так актуальна», - констатировал глава областной исполнительной власти. «А вот для таких малых предприятий, которые хотят работать, создавать рабочие места, развивать свои производства, выплачивать заработную плату, надо увеличивать объём финансовой поддержки и срок возврата областных займов», - подчеркнул он.

Посещая предприятие по строительству, ремонту и обслуживанию дорог, Глава региона обратил особое внимание на состояние улично-дорожной сети в центре Пачелмы.

«Люди идут по основной дороге и сторонятся проезжающих машин. Нужно ремонтировать дороги и проектировать тротуары. Их надо делать, чтобы люди могли идти вдоль домов с обоих сторон», - поставил задачу Иван Белозерцев.

В Пачелмском филиале Нижнеломовской больницы Глава региона оценил условия оказания медицинской помощи жителям района, побеседовал с врачами и пациентами. В этом году на работу в лечебное учреждение поступили семь молодых специалистов. Один из них - педиатр Павел Соснин, который приехал в родной посёлок после окончания Саратовского медицинского университета.

«Многие известные врачи начинали с работы в сельской больнице, - отметил Иван Белозерцев в ходе общения с медработником. - Сельские жители с большим уважением относятся к медицинским специалистам».

В Пачелме молодым врачам представлено ведомственное жилье. Глава областной исполнительной власти рассказал о возможностях строительства собственного дома.

«Можно принять участие в жилищной программе, получить деньги, построить свой дом. Администрация района выделит землю», - сказал Губернатор.

В завершение визита Иван Белозерцев обратил внимание на необходимость ремонта детского отделения больницы. На реконструкцию помещений будет выделено 2 млн. рублей.

Новость: Мария Сайганова 15 ноября 2017
2017-11-15
Победитель из Никольска
 Школа из Никольска Пензенской области победила в международном конкурсе
 
2017-11-15
Кража по-соседски
В Лунинском районе раскрыли серию ограблений
 
2017-11-15
День открытых дверей
Работу детского сада «Машенька» №8 оценили родители
 
2017-11-15
«Вторые мамы»
В Пензенском Институте регионального развития состоялся педагогический салон
 
2017-11-15
В целях повышения биологической и пищевой безопасности
Пензенским предпринимателям рассказали об автоматизированной системе «Меркурий»
 
2017-11-15
Первенство России
Гимнасты со всей страны поборются за золото
 
2017-11-15
Рабочий визит в Пачелмский район
Иван Белозерцев оценил работу предприятий и социальных объектов
 
2017-11-15
Подвели итоги и наметили планы на будущее
В Пензе состоялась конференция регионального отделения Партии «Справедливая Россия»
 
2017-11-15
Стратегия развития
В Пензе обсудили будущее агропромышленного комплекса
 
2017-11-15
Верните свет в село!
Жители Пачелмского района пожаловались Губернатору на отсутствие уличного освещения
 
2017-11-15
Спасти себя
В Пензе прошла акция «Вместе против диабета»
 
2017-11-15
Экспорт зерна и продуктов его переработки из Пензенской области за октябрь 2017 года
 Россельхознадзор сообщает
 
2017-11-15
Правила завоза, хранения и реализации подкарантинной продукции
  Нарушения на рынке-ярмарке Лопатинского района Пензенской области
 
2017-11-15
Предписание выполнено
 Устранены нарушения законодательства в области карантина растений
 
2017-11-14
«Портрета милые черты…»
В Музее одной картины презентовали фильм о новой картине
 

Новости партнеров
 
??????.???????
 
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru