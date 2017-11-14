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Рабочий визит в Пачелмский район
Сегодня в Пензе
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Производство по выпуску хлебобулочных изделий стало первым объектом, который посетил Глава региона в ходе рабочей поездки по Пачелмскому району. Крестьянско-фермерское хозяйство организовано 25 лет назад. Сегодня здесь выпускается более 30 наименований хлебобулочных изделий: батоны, булочки, пироги, лаваши.
«Мы планируем расширить ассортимент. Мы вложили около 3 миллионов рублей и подали заявку на приобретение кредита для расширения производственных площадей и увеличения мощности», - рассказал Алексей Ивакин, управляющий пекарни.
Выпускаемая продукция реализуется в собственном магазине, в других торговых точках Пачелмского и Нижнеломовского районов. В настоящее время находятся на рассмотрении заявки-предложения на поставку хлебобулочной продукции в сетевые магазины региона.
«Нужно учитывать, что должна выстраиваться определенным образом логистика, нужно помнить, что не сеть продает товар, что она просто предоставляет торговое место, полку, а задача производителя - сделать товар, чтобы он на полке продавался. Он должен быть качественным, вкусным», - отметил Андрей Бурлаков, Министр сельского хозяйства Пензенской области.
Также подана заявка в региональный фонд «Поручитель» на получение займа в сумме свыше 1,5 млн. рублей. На эти деньги будут закуплены печь, фасовочная машина и тестомес. В настоящее время в пекарне трудятся 15 человек. С открытием нового кондитерского цеха планируется создание дополнительно 5-ти рабочих мест.
«Региональный Фонд «Поручитель» уже увеличил кредитование с одного до трёх миллионов и срок возврата займов с одного года до трёх лет. На Ваш взгляд, это хорошее решение или недостаточное для эффективного предпринимательства?» - обратился Иван Белозерцев к управляющему Алексею Ивакину.
Иван Белозерцев поручил Министру сельского хозяйства в срочном порядке подробно изучить данный вопрос и представить предложения.
«Мне представляется, что для крупных компаний, которые пользуются поддержкой федерального и областного бюджетов в больших объёмах, это проблема не так актуальна», - констатировал глава областной исполнительной власти. «А вот для таких малых предприятий, которые хотят работать, создавать рабочие места, развивать свои производства, выплачивать заработную плату, надо увеличивать объём финансовой поддержки и срок возврата областных займов», - подчеркнул он.
Посещая предприятие по строительству, ремонту и обслуживанию дорог, Глава региона обратил особое внимание на состояние улично-дорожной сети в центре Пачелмы.
«Люди идут по основной дороге и сторонятся проезжающих машин. Нужно ремонтировать дороги и проектировать тротуары. Их надо делать, чтобы люди могли идти вдоль домов с обоих сторон», - поставил задачу Иван Белозерцев.
В Пачелмском филиале Нижнеломовской больницы Глава региона оценил условия оказания медицинской помощи жителям района, побеседовал с врачами и пациентами. В этом году на работу в лечебное учреждение поступили семь молодых специалистов. Один из них - педиатр Павел Соснин, который приехал в родной посёлок после окончания Саратовского медицинского университета.
«Многие известные врачи начинали с работы в сельской больнице, - отметил Иван Белозерцев в ходе общения с медработником. - Сельские жители с большим уважением относятся к медицинским специалистам».
В Пачелме молодым врачам представлено ведомственное жилье. Глава областной исполнительной власти рассказал о возможностях строительства собственного дома.
«Можно принять участие в жилищной программе, получить деньги, построить свой дом. Администрация района выделит землю», - сказал Губернатор.
В завершение визита Иван Белозерцев обратил внимание на необходимость ремонта детского отделения больницы. На реконструкцию помещений будет выделено 2 млн. рублей.
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