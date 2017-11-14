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Первенство России
Сегодня в Пензе
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Несмотря на свой юный возраст, каждый из этих ребят готов сражаться за победу. Около ста спортсменов из 26 регионов страны собрались в Пензе. Во дворце спорта «Буртасы» стартовало Первенство России по спортивной гимнастике среди юношей 2004-2006 годов рождения.
«Для многих из вас - это еще первые официальные соревнования. Ваша спортивная карьера еще в самом начале. Тем не менее я уверен, что из вас вырастут настоящие профессиональные спортсмены», - сказал заместитель Министра физической культуры и спорта Пензенской области, Сергей Никишин.
В первые два дня соревнований будут разыграны медали в командном первенстве, а также личном многоборье. После этого гимнасты поборются за золото в отдельных видах. Участникам соревнований предстоит выявить лучших на перекладине, кольцах, брусьях и других видах программы.
«Эти соревнования не являются отборочными ни к чему. Но по их итогам будут просматривать детей 2004-2005 годов рождения, которые могут быть включены в состав сборной страны. Для этого сюда приехал тренер молодежной сборной России», - отметил Валерий Старкин, президент Федерации гимнастики Пензенской области.
Пензенскую область на соревнованиях будут представлять шесть гимнастов: Артем Царев, Иван Мацуненко, Иван Шкуров, Джабраил Селимов, Исмаил Гульмаяров и Егор Лаврин. Они могут рассчитывать не только на свое спортивное мастерство, но и на помощь родных стен.
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