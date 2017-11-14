На Россию надвигается «Меркурий» — так называется автоматизированная система электронной сертификации животноводческой продукции. Она позволяет отслеживать путь товаров народного потребления по территории страны в целях повышения биологической и пищевой безопасности. С 1 января 2018 года такая процедура обязательна для всех предприятий, реализующих данный вид продукции.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Пензенской области, Карим Кузахметов, отметил: «По моей инициативе такие семинары пройдут в каждом муниципальном образовании, так как пока мы немного отстаём от других регионов по вовлечению предпринимателей в данную систему. Мы должны не допустить привлечения вас к ответственности за то, что кто-то не знает о системе или по каким-то причинам ещё не зарегистрировался в ней».

Для потребителей новая система сертификации — это дополнительный гарант качества продукции, для предпринимателей — возможность сэкономить. Они смогут самостоятельно в электронном виде оформлять все сертификаты, не обращаясь дополнительно в ветеринарные службы.

Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, Баграт Пирумов, пояснил: «Цели системы — сокращение времени на оформление ветеринарной сопроводительной документации за счёт автоматизации данного процесса, автоматический учёт поступившего и убывшего объёма продукции на предприятии, ввод и хранение информации об отобранных пробах для исследования ввозимой продукции, возможность отслеживания перемещения партии груза по территории Российской Федерации с учётом её дробления. А также — минимизация человеческих ошибок, благодаря наличию готовых форм для ввода информации и проверки вводимых пользователем данных».

В ходе семинара предпринимателям объяснили правила регистрации в системе.