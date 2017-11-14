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 Четверг, 16 ноября 2017
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«Вторые мамы»
Сегодня в Пензе
 
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Своего ребенка нужно отдавать на воспитание только профессионалам. На салон «Инновационный педагогический опыт по дошкольному образованию» приехали лучшие воспитатели со всей области, чтобы рассказать о своих методах работы с дошкольниками.

Начальник Управления общего образования Института регионального развития Пензенской области, Елена Купецкова, отметила: «Это, своего рода, трибуна для трансляции инновационного педагогического опыта. Педагоги могут представить свой инновационный опыт коллегам».

Салон проводится уже пятый раз и за это время получил огромную популярность среди педагогов. Благодаря подобным ме6роприятиям, качество дошкольного образования в регионе значительно улучшилось.

Министр образования Пензенской области, Александр Воронков, подчеркнул: «Этот опыт мы формируем сами, и он уже востребован в других регионах. Мы приглашаем на эти мастер — классы лучших педагогов из других регионов. Такая форма наиболее востребована сегодня».

Особый гость — лауреат VIII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» - 2017, Маргарита Ежова, вошедшая в 10-ку лучших. Сегодня она делится бесценным опытом с коллегами.

«На конкурсе было несколько этапов. Первый этап — это мастер-классы, где каждая участница рассказывала о своей педагогической находке, какой-то технологии, которой она пользуется в своей работе. Я рассказывала о командообразовании. Это моя находка, которую я применяю в воспитании. Второй этап - занятие с детьми, в котором прослеживается эта технология», - пояснила Маргарита Ежова.

На мероприятии прозвучали различные темы. Кто-то из воспитателей рассказывал коллегам о том, как привить малышам любовь к родному краю, народной культуре, заботу об окружающей среде. Кто-то — затрагивал темы труда и истории.  

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