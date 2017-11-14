В детском саду «Машенька» прошла одна из самых строгих проверок. В роли инспекторов — родители. Мамам и папам сотрудники дошкольного учреждения показали, как проводят их малыши свой день и ознакомили с работой пищеблока.

«Шкаф для хлеба отдельный, жаровочный шкаф, все продукты, которые выделяются на день - все это в отдельном холодильнике», - рассказала сотрудница пищеблока.

Вера Данилова очень трепетно относится к тому, чем питается ее ребенок вне дома. Работу пищеблока и организацию досуга малышей она оценила высшим баллом.

«У нас впечатления об этом детском садике очень хорошие, кормят ребят замечательно. Кухня мне очень понравилась, оборудование, все чисто. Ребенок у меня утром просыпается и говорит: хочу в садик. Я рекомендую всем мамочкам детский сад «Машенька»», - сказала родительница.

Дни открытых дверей в детском саду «Машенька» стали традиционными. Они проводятся каждый год.

«Родители посещают наш детский сад, знакомятся с образовательным процессом, который проходит в детском саду, знакомятся с работой пищеблока, медицинского кабинета, и такие встречи очень укрепляют связь между родителями и коллективом нашего детского сада», - отметила Елена Андриянова, заместитель заведующего по ВиМР.

Сотрудники детского сада «Машенька» приглашают родителей на День открытых дверей и в следующем 2018-ом году.