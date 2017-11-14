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День открытых дверей
Сегодня в Пензе
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В детском саду «Машенька» прошла одна из самых строгих проверок. В роли инспекторов — родители. Мамам и папам сотрудники дошкольного учреждения показали, как проводят их малыши свой день и ознакомили с работой пищеблока.
«Шкаф для хлеба отдельный, жаровочный шкаф, все продукты, которые выделяются на день - все это в отдельном холодильнике», - рассказала сотрудница пищеблока.
Вера Данилова очень трепетно относится к тому, чем питается ее ребенок вне дома. Работу пищеблока и организацию досуга малышей она оценила высшим баллом.
«У нас впечатления об этом детском садике очень хорошие, кормят ребят замечательно. Кухня мне очень понравилась, оборудование, все чисто. Ребенок у меня утром просыпается и говорит: хочу в садик. Я рекомендую всем мамочкам детский сад «Машенька»», - сказала родительница.
Дни открытых дверей в детском саду «Машенька» стали традиционными. Они проводятся каждый год.
«Родители посещают наш детский сад, знакомятся с образовательным процессом, который проходит в детском саду, знакомятся с работой пищеблока, медицинского кабинета, и такие встречи очень укрепляют связь между родителями и коллективом нашего детского сада», - отметила Елена Андриянова, заместитель заведующего по ВиМР.
Сотрудники детского сада «Машенька» приглашают родителей на День открытых дверей и в следующем 2018-ом году.
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