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Кража по-соседски
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В Лунинском районе Пензенской области раскрыта серия краж. У местных жителей пропадали продукты питания, цветной металл, угоняли технику.
Одной из потерпевших стала жительница Заречного Тамара Бугрина. Дом ее родителей находится в селе Посопная Пелетьма Лунинского района. О том, что произошло ограбление, женщине по телефону сообщила соседка.
«Позвонила знакомая. Сказала, что около сараев лежат бочки, гараж открыт, все помято. Был украден мотоцикл, велосипеды, нержавейка», - рассказала Тамара Бугрина, потерпевшая.
Личности грабителей были оперативно установлены. Ими оказались двое ранее судимых жителей села Посопная Пелетьма 1991 и 1992 года рождения, которые были хорошо знакомы с потерпевшей. В ходе следствия выяснилось, что они причастны и к другим ограблениям в Лунинском районе.
«В рамках предварительного следствия было установлено местонахождение части похищенного имущества. В последствии им было предъявлено обвинение по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации», - сказал Андрей Военков, старший следователь МО МВД России «Лунинский».
Подозреваемым выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит наказание в виде лишения свободы, сроком до 6 лет.
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