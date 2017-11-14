Кража по-соседски

В Лунинском районе Пензенской области раскрыта серия краж. У местных жителей пропадали продукты питания, цветной металл, угоняли технику.

Одной из потерпевших стала жительница Заречного Тамара Бугрина. Дом ее родителей находится в селе Посопная Пелетьма Лунинского района. О том, что произошло ограбление, женщине по телефону сообщила соседка.

«Позвонила знакомая. Сказала, что около сараев лежат бочки, гараж открыт, все помято. Был украден мотоцикл, велосипеды, нержавейка», - рассказала Тамара Бугрина, потерпевшая.

Личности грабителей были оперативно установлены. Ими оказались двое ранее судимых жителей села Посопная Пелетьма 1991 и 1992 года рождения, которые были хорошо знакомы с потерпевшей. В ходе следствия выяснилось, что они причастны и к другим ограблениям в Лунинском районе.

«В рамках предварительного следствия было установлено местонахождение части похищенного имущества. В последствии им было предъявлено обвинение по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации», - сказал Андрей Военков, старший следователь МО МВД России «Лунинский».

Подозреваемым выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит наказание в виде лишения свободы, сроком до 6 лет.