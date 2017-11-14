Победитель из Никольска

Средняя школа №4 из города Никольска Пензенской области стала победителем Международного конкурса сайтов образовательных организаций. В конкурсе приняли участие действующие с 1 ментября по 1 ноября информационные ресурсы: сайты, блоги, порталы государственных и негосударственных образовательных организаций расположенных на территории России и стран СНГ.

По итогам конкурса сайт школы № 4 г. Никольска стал победителем в номинации «Лучшее тематическое наполнение».