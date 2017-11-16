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Торжественное обещание
Сегодня в Пензе
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Любить и защищать свою Родину вопреки всему... Студенты Пензенского казачьего университета дали торжественную клятву. Теперь они - настоящие казаки.
Проректор Первого казачьего университета ( г. Москва), Игорь Казарезов, поздравил студентов: «Этот поступок крайне серьезен, и мне бы очень хотелось, чтобы то, что произошло сегодня, осталось с вами на всю жизнь. Частичка тех слов, тех фраз, произнесенных перед иконой, перед знаменем, перед близкими и родными, которые здесь присутствуют. Это не просто слова, сказанные вами, это то, что должно пройти через вас, задержаться в вас и вашем стержне».
Вступление в казачьи ряда — это важный выбор, который определяет судьбу студентов. Быть патриотом, гордостью и опорой своей родной земли — теперь обязанность, которую казаки должны пронести через всю жизнь.
«Казаки всегда были солью земли русской. Это те люди, которые были не просто патриотами, а до костей, до плоти, до последней капли крови обожали и любили свою Россию со всеми ее традициями и ценностями», - поделился Протоиерей Александр Овцынов, Председатель отдела по взаимодействию с казачеством Пензенской Епархии.
Теперь студенты официально вошли в строй казаков Пензенской области и Волжского казачьего войска.
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