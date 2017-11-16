Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 16 ноября 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Профилактика пожаров — задача общая!
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

За 10 месяцев 2017 года в Пензенской области произошло 856 пожаров. Погибли 75 человек, в том числе 4 ребенка. Причиненный ущерб превысил 9 миллионов рублей.

Заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области, Эдуард Кустов, доложил: «75% возгораний случись в жилом секторе. Основные причины возгорания — неисправность печного оборудования и несоблюдение правил его эксплуатации».

Жители по-прежнему халатно относятся к правилам безопасности. Особенно те, кто ведёт асоциальный образ жизни.

Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев, отметил: «Обращаю внимание глав муниципальных образований, руководителей управляющих компаний, участковых на необходимость работать с такими проблемными гражданами. Все мы знаем, кто живёт с нами на этаже, в подъезде. И если есть такой гражданин, который может оставить включенным газ, надо с таким человеком работать, инструктировать о возможных последствиях».

Вести разъяснительную работу следует и с жителями частных секторов. От несоблюдения правил противопожарной безопасности может пострадать не одно домовладение, а несколько.

В целом по области число пожаров по сравнению с прошлым годом сократилось. Но в некоторых районах, наоборот, наблюдается рост. Например, в Бессоновском. Представитель районной администрации доложил Губернатору, что на статистике отразилось число дачных пожаров. Иван Белозерцев подчеркнул, что разницы между ними нет. Дача, дом, квартира... Везде пребывают люди и нарушают правила пожарной безопасности. С ними и нужно работать.

Губернатор призвал глав городов и районов активнее взаимодействовать с представителями пожарной инспекции. Если опасность возгорания очевидна, нужно обращаться за помощью в органы местного самоуправления. Помочь одиноким пенсионерам починить проводку — труда не составит, а вот жизни спасёт.

Новость: Екатерина Сорокина 16 ноября 2017
2017-11-16
Искусство вне свободы
УФСИН организовало выставку работ своих подопечных
 
2017-11-16
Благодарственное письмо
 Культура
 
2017-11-16
Продажа муниципального имущества
 Недвижимость
 
2017-11-16
260 чтецов встретятся в Пензе на творческом конкурсе
 Культура
 
2017-11-16
Ремонт дорог в Бековском районе
 Безопасные и качественные дороги
 
2017-11-16
Пензенцы сразятся в «KARAOKE-battle».
 Культура
 
2017-11-16
Государственный надзор
В Пензе обсудили итоги правоприменительной практики
 
2017-11-16
Отсутствие цивилизации
 Активисты ОНФ взяли на контроль благоустройство на окраине города Кузнецка
 
2017-11-16
Зампред правительства Пензенской области Василий Трохин провел личный прием граждан
 Общество
 
2017-11-16
В Москве прошел Всероссийский сетевой форум по обсуждению национальной стратегии действий в интересах детей
 Общество
 
2017-11-16
Виктор Кувайцев избран в правление Ассоциации городов Поволжья
 Общественное самоуправление
 
2017-11-16
Виктор Кувайцев принял участие в работе сессии Казанской городской Думы
 Общественное самоуправление
 
2017-11-16
Заместитель полпреда Алексей Сухов принял участие в заседании членов Ассоциации городов Поволжья в Казани
 Общественное самоуправление
 
2017-11-16
День призывника
84 пензенца отправились в армию
 
2017-11-16
Памяти учителя...
В училище им. К.А. Савицкого открылась выставка произведений учеников Михаила Бунчина
 

Новости партнеров
 
??????.???????
 
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru