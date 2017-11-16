За 10 месяцев 2017 года в Пензенской области произошло 856 пожаров. Погибли 75 человек, в том числе 4 ребенка. Причиненный ущерб превысил 9 миллионов рублей.

Заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области, Эдуард Кустов, доложил: «75% возгораний случись в жилом секторе. Основные причины возгорания — неисправность печного оборудования и несоблюдение правил его эксплуатации».

Жители по-прежнему халатно относятся к правилам безопасности. Особенно те, кто ведёт асоциальный образ жизни.

Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев, отметил: «Обращаю внимание глав муниципальных образований, руководителей управляющих компаний, участковых на необходимость работать с такими проблемными гражданами. Все мы знаем, кто живёт с нами на этаже, в подъезде. И если есть такой гражданин, который может оставить включенным газ, надо с таким человеком работать, инструктировать о возможных последствиях».

Вести разъяснительную работу следует и с жителями частных секторов. От несоблюдения правил противопожарной безопасности может пострадать не одно домовладение, а несколько.

В целом по области число пожаров по сравнению с прошлым годом сократилось. Но в некоторых районах, наоборот, наблюдается рост. Например, в Бессоновском. Представитель районной администрации доложил Губернатору, что на статистике отразилось число дачных пожаров. Иван Белозерцев подчеркнул, что разницы между ними нет. Дача, дом, квартира... Везде пребывают люди и нарушают правила пожарной безопасности. С ними и нужно работать.

Губернатор призвал глав городов и районов активнее взаимодействовать с представителями пожарной инспекции. Если опасность возгорания очевидна, нужно обращаться за помощью в органы местного самоуправления. Помочь одиноким пенсионерам починить проводку — труда не составит, а вот жизни спасёт.