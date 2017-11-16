Почти 6 лет назад — в январе 2012-ого — в Пензе был образован Корпус наблюдателей под названием «За чистые выборы». В него вошли студенты, прежде всего — юридических факультетов пензенских учебных заведений — и просто активная молодёжь, неравнодушная к судьбе большой и малой родины.

Региональный координатор Корпуса наблюдателей, Андрей Глухов, отметил: «Наш корпус — это добровольцы, работающие на безвозмездной основе. По сути, это волонтёры, которым не безразлична судьба России и Пензенской области».

Несколько сотен наблюдателей в день выборов — будь то выборы Президента, или депутатов Государственной Думы, или регионального Парламента — на избирательных участках зорко следят за соблюдением порядка, чтобы процедура голосования проходила по всем требованиям закона. Последние выборы депутатов Законодательного Собрания Пензенской области исключением не стали.

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области, Валерий Лидин, обратился к ребятам: «Спасибо за вашу работу, за активную жизненную позицию. Для вас это хорошая школа. А сами вы — пример для других студентов».

Представителям Корпуса вручили почётные Грамоты и Благодарности от Законодательного Собрания и Избирательной комиссии региона. Впереди у наблюдателей — не менее ответственный этап: в 2018 году страна будет избирать Президента.