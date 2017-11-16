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«Смерть» в большом количестве
Сегодня в Пензе
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Каждый хозяин своей судьбы. Эти молодые люди выбрали не самое лучшее её направление. Сотрудники пензенской полиции задержали группу лиц, причастных к распространению наркотических средств в нашей области.
«В группу входило трое молодых людей и одна девушка, задержанные при приобретении оптовой партии наркотических средств»,-рассказал заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области, Алексей Власов.
Во время расследования подтвердилась причастность этих молодых людей к преступлению.
«При обыске у подозреваемых изъято специальное приспособление для фасовки наркотиков. Общий вес наркотиков составил более 1 кг»,- отметил Алексей Власов.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 228, санкции которой предусматривают лишение свободы сроком до 20 лет.
«Любую информацию, связанную с оборотом наркотиков, просим сообщать по телефону горячей линии 59-10-10»,- подчеркнул заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области, Алексей Власов.
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