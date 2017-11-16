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 Четверг, 16 ноября 2017
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Сделано в Пензе
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Иван Белозерцев провел совещание с руководителями торговых сетей. Обращаясь к представителям сетевых продовольственных магазинов и сельхозтоваропроизводителям, Глава региона отметил, что за прошедшие два года совместной работы достигнут ряд положительных результатов. На полках супермаркетов стало гораздо больше товаров продовольственной группы, произведённых на территории Пензенской области.

«Если оценить ситуацию по обеспеченности основными продуктами питания местного производства, мы видим, что по мясу и мясопродуктам Пензенская область производит в 2,3 раза больше, чем имеет внутреннее потребление. По молоку на 26%, по сахару - в 5 раз, по растительному маслу - в 3,2 раза, овощной группе - на 43%. Мы продаем свою продукцию не только на территории Пензенской области, но и за ее пределами», - доложил Министр сельского хозяйства Пензенской области, Андрей Бурлаков.

Перечень товаропроизводителей, а это предприятия малого и среднего бизнеса, достаточно широкий. Более 180 поставщиков направляют свою продукцию в предприятия торговли на территории субъекта РФ.

«Торговые сети федерального значения тоже стали брать продукцию нашего местного производителя. Наши производители услышали требования федеральных и региональных сетей по объему продукции, по качеству и ее оформлению», - отметил Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев.

Сетевые торговые компании заключили 454 договора на поставку продукции пензенских товаропроизводителей. В настоящее время Пензенская область обеспечена собственным продовольствием по основным видам продукции более, чем на 85%. В регионе также зафиксированы одни из самых низких цен на социально значимые товары.

Для поддержки отечественного товаропроизводителя и увеличения продаж в регионе действует 91 ярмарка всех форматов, в том числе, 18 ярмарок в Пензе. За текущий год оборот торговли на них составил 7,5 млрд. рублей.

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