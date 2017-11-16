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 Четверг, 16 ноября 2017
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Памяти учителя...
Сегодня в Пензе
 
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Он снова, как и много лет назад, пристально смотрит на студентов Пензенского художественного училища имени К.А. Савицкого, но уже с мольберта, а на стенах — кроме работ самого мастера, расположены и творения его учеников... Здесь открылась выставка, посвящённая памяти известного пензенского художника и педагога, Михаила Бунчина. С 1946 года до конца 70-х он преподавал в училище и воспитал целую плеяду выдающихся мастеров, которые сегодня также ведут преподавательскую деятельность.

Методист Пензенского художественного училища им. К.А. Савицкого, Дмитрий Димаков, пояснил: «За эти годы через его мастерскую прошло много учеников — разного уровня, из разных городов. И сегодня здесь представлены тоже разноплановые работы. Каждый автор сам решал, что ему выставить, чтобы не уронить лицо мастера и выглядеть достойно».

Есть на выставке и работы самого учителя, но немного. Основную часть экспозиции составили именно творения его воспитанников. Среди них — заслуженный художник России, Герман Мазурин, ныне — профессор Московского художественного института имени В.И. Сурикова: «Михаил Васильевич преподавал у нас рисунок. И однажды я спросил, как у него получается так ровно выводить задний план. У меня он получался размазанным. Бунчин ответил, что он рисует на бумаге, а я её закрашиваю. Это большая разница! Эту фразу я до сих пор говорю уже своим студентам».

Своими воспоминаниями о Михаиле Бунчине поделились его ученики из Самары и Ульяновска. Возможно, они войдут в книгу, которую хочет написать дочь художника в память о своём знаменитом отце, который дал дорогу в жизнь многим поколениям деятелей отечественного искусства.

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