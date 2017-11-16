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День призывника
Сегодня в Пензе
 
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Эти парни готовы с честью и достоинством исполнять свой долг. Во Всероссийский день призывника 84 пензенца отправились в армию. Торжественные проводы будущих защитников Отечества состоялись на плацу областного сборного пункта. Их ждет служба в Москве, Самаре, Севастополе.

«Морской флот у нас в черной форме, МЧС в сине-голубой, пехота, мотострелки, ПВО в форме защитного цвета и десантники в синей», - рассказал военный комиссар Пензенской области, Павел Тугушев.

Престиж службы в армии с каждым годом растет, уклонисты становятся все более редким явлением. В призывных пунктах уже начинают забывать о том, что такое недобор.

«Принципиальный перелом в сознании у молодых людей все-таки есть. Они считают, что надо отслужить год, как положено по призыву. Некоторые из них принимают решение после этого быть отобранными по контракту», - подчеркнул Павел Тугушев.

В праздничный день призывников провожали не только родные и близкие, но и официальные лица. В адрес призывников звучали напутственные слова от тех, кто уже прошел все тяготы воинской службы.

«Человек, который сейчас выступает перед вами, 38 лет отдал службе Родине. Я прослужил в разных структурах, прошел все, кроме военно-морского флота. И я должен вам сказать, что там не страшно, там здорово. Если вы поставите себе цель стать мужиком, то вы им станете», - рассказал заместитель Председателя Правительства Пензенской области, Юрий Денисов.

Молодым людям пожелали не только вернуться домой здоровыми и сильными, но и почувствовать на себе все тяготы и лишения воинской службы.

«Пензенцы всегда отличались своим мужеством, стойкостью и упорством. Желаю вам с честью исполнить свой воинский долг, мирного неба над головой и вернуться домой здоровыми», - сказал Глава города Пензы, Валерий Савельев.

«Желаю вам нелегкой службы, потому что только в нелегкой, трудной службе мужчина становится мужчиной. Когда он проходит через тяготы и лишения, закаляется его характер, он становится настоящим воином и защитником нашего Отечества», - отметил председатель региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», Владимир Холзинев.

Для всех собравшихся бойцы Росгвардии и юнармейцы провели экстремальные показательные выступления. Завершились проводы первым маршем в жизни новоиспеченных солдат.

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