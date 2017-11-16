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Заместитель полпреда Алексей Сухов принял участие в заседании членов Ассоциации городов Поволжья в Казани
Сегодня в Пензе
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В Казани состоялось Общее собрание членов Ассоциации городов Поволжья. В нем приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексей Сухов, председатель Ассоциации городов Поволжья, мэр города Казани Ильсур Метшин, а также главы административных центров и городов регионов, представители общероссийских, межрегиональных и межмуниципальных объединений по местному самоуправлению. На совещании заслушаны отчеты о деятельности Ассоциации за 2014-2017 годы и планах работы на 2018 год. В ходе выступления Алексей Сухов отметил успешную совместную работу по выработке предложений в целях совершенствования федерального законодательства. Отмечено, что за последние годы на федеральном уровне учтены предложения по вопросам контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления, а также реализации норм антикоррупционного законодательства в части предоставления депутатами и главами муниципальных образований деклараций.
В Казани состоялось Общее собрание членов Ассоциации городов Поволжья.
В нем приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексей Сухов, председатель Ассоциации городов Поволжья, мэр города Казани Ильсур Метшин, а также главы административных центров и городов регионов, представители общероссийских, межрегиональных и межмуниципальных объединений по местному самоуправлению.
На совещании заслушаны отчеты о деятельности Ассоциации за 2014-2017 годы и планах работы на 2018 год.
В ходе выступления Алексей Сухов отметил успешную совместную работу по выработке предложений в целях совершенствования федерального законодательства.
Отмечено, что за последние годы на федеральном уровне учтены предложения по вопросам контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления, а также реализации норм антикоррупционного законодательства в части предоставления депутатами и главами муниципальных образований деклараций.
Новость: Петр Голубев 16 ноября 2017
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