Заместитель полпреда Алексей Сухов принял участие в заседании членов Ассоциации городов Поволжья в Казани

В Казани состоялось Общее собрание членов Ассоциации городов Поволжья.

В нем приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексей Сухов, председатель Ассоциации городов Поволжья, мэр города Казани Ильсур Метшин, а также главы административных центров и городов регионов, представители общероссийских, межрегиональных и межмуниципальных объединений по местному самоуправлению.

На совещании заслушаны отчеты о деятельности Ассоциации за 2014-2017 годы и планах работы на 2018 год.

В ходе выступления Алексей Сухов отметил успешную совместную работу по выработке предложений в целях совершенствования федерального законодательства.

Отмечено, что за последние годы на федеральном уровне учтены предложения по вопросам контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления, а также реализации норм антикоррупционного законодательства в части предоставления депутатами и главами муниципальных образований деклараций.