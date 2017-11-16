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Виктор Кувайцев принял участие в работе сессии Казанской городской Думы
Сегодня в Пензе
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Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев в составе членов общего собрания Ассоциации городов Поволжья принял участие в работе сессии Казанской городской Думы. На сессии рассматривались вопросы, которые входят в число ключевых для любого муниципального образования: об осуществлении муниципального земельного контроля; о развитии жилищно-коммунального хозяйства и повышении качества жилищно-коммунальных услуг и ряд других.
Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев в составе членов общего собрания Ассоциации городов Поволжья принял участие в работе сессии Казанской городской Думы.
На сессии рассматривались вопросы, которые входят в число ключевых для любого муниципального образования: об осуществлении муниципального земельного контроля; о развитии жилищно-коммунального хозяйства и повышении качества жилищно-коммунальных услуг и ряд других.
Новость: Петр Голубев 16 ноября 2017
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