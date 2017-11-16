Виктор Кувайцев принял участие в работе сессии Казанской городской Думы

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев в составе членов общего собрания Ассоциации городов Поволжья принял участие в работе сессии Казанской городской Думы.

Перед началом работы XXI сессии Казанской городской Думы вручены государственные и городские награды. Награждение провели заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Алексей Сухов и Мэр Казани Ильсур Метшин, которые вручили благодарственные письма отличившимся руководителям.

На сессии рассматривались вопросы, которые входят в число ключевых для любого муниципального образования: об осуществлении муниципального земельного контроля; о развитии жилищно-коммунального хозяйства и повышении качества жилищно-коммунальных услуг и ряд других.

