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Виктор Кувайцев избран в правление Ассоциации городов Поволжья
Сегодня в Пензе
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Виктор Кувайцев принял участия в заседании общего собрания Ассоциации городов Поволжья. В рамках первого вопроса повестки дня о подведении итогов работы Ассоциации за отчетный период был показан фильм о работе Ассоциации городов Поволжья. Затем были рассмотрены вопросы, связанные с выборами руководящих органов управления АГП. Виктор Кувайцев вновь вошел в состав правления Ассоциации городов Поволжья.
Виктор Кувайцев принял участия в заседании общего собрания Ассоциации городов Поволжья.
В рамках первого вопроса повестки дня о подведении итогов работы Ассоциации за отчетный период был показан фильм о работе Ассоциации городов Поволжья. Затем были рассмотрены вопросы, связанные с выборами руководящих органов управления АГП. Виктор Кувайцев вновь вошел в состав правления Ассоциации городов Поволжья.
Новость: Петр Голубев 16 ноября 2017
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