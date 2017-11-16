Виктор Кувайцев избран в правление Ассоциации городов Поволжья

Виктор Кувайцев принял участия в заседании общего собрания Ассоциации городов Поволжья. В рамках первого вопроса повестки дня о подведении итогов работы Ассоциации за отчетный период был показан фильм о работе Ассоциации городов Поволжья. Затем были рассмотрены вопросы, связанные с выборами руководящих органов управления АГП. Виктор Кувайцев вновь вошел в состав правления Ассоциации городов Поволжья.

- Обмен наработками в решение городских задач, которые стоят перед каждым из нас, дает возможность воспользоваться наработанной практикой применительно к местным условиям. В настоящее время существует проблема, связанная с отсутствием механизмов понуждения к государственной регистрации прав на земельные участки и объекты недвижимости на них. Сегодня мы договорились, что в рамках работы Ассоциации городов Поволжья будут сформированы предложения по установлению сроков регистрации прав на объекты недвижимости, и определены меры ответственности за уклонение от нее. Надеемся, что наша инициатива будет поддержана, - отметил Виктор Кувайцев по итогам работы Ассоциации .

Новость: Петр Голубев 16 ноября 2017