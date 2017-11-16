В Москве прошел Всероссийский сетевой форум по обсуждению национальной стратегии действий в интересах детей

Всероссийский сетевой форум «Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу Десятилетию детства» прошел в Москве.

Участие в форуме приняла директор Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области Елена Коломенцева.

На мероприятии обсудили результаты реализации Национальной стратегии, представили презентации лучших отечественных и международных социальных практик, межведомственных моделей работы в сфере детства.

Первый день работы знакомил участников Форума с эффективными практическими технологиями работы по разным направлениям Стратегии: инклюзия и профилактика сиротства, будущее одаренных детей и правовая защита несовершеннолетних, развивающий потенциал современной детской субкультуры и учет мнения детей в принятии решений, затрагивающих их интересы.

Методический и информационный кейс по итогам Форума будет представлен Еленой Коломенцевой в рамках первого единого методического дня психологов школ области.