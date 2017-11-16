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В Москве прошел Всероссийский сетевой форум по обсуждению национальной стратегии действий в интересах детей
Сегодня в Пензе
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Всероссийский сетевой форум «Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу Десятилетию детства» прошел в Москве. Участие в форуме приняла директор Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области Елена Коломенцева. На мероприятии обсудили результаты реализации Национальной стратегии, представили презентации лучших отечественных и международных социальных практик, межведомственных моделей работы в сфере детства. Первый день работы знакомил участников Форума с эффективными практическими технологиями работы по разным направлениям Стратегии: инклюзия и профилактика сиротства, будущее одаренных детей и правовая защита несовершеннолетних, развивающий потенциал современной детской субкультуры и учет мнения детей в принятии решений, затрагивающих их интересы. Методический и информационный кейс по итогам Форума будет представлен Еленой Коломенцевой в рамках первого единого методического дня психологов школ области.
Всероссийский сетевой форум «Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу Десятилетию детства» прошел в Москве.
Участие в форуме приняла директор Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области Елена Коломенцева.
На мероприятии обсудили результаты реализации Национальной стратегии, представили презентации лучших отечественных и международных социальных практик, межведомственных моделей работы в сфере детства.
Первый день работы знакомил участников Форума с эффективными практическими технологиями работы по разным направлениям Стратегии: инклюзия и профилактика сиротства, будущее одаренных детей и правовая защита несовершеннолетних, развивающий потенциал современной детской субкультуры и учет мнения детей в принятии решений, затрагивающих их интересы.
Методический и информационный кейс по итогам Форума будет представлен Еленой Коломенцевой в рамках первого единого методического дня психологов школ области.
Новость: Петр Голубев 16 ноября 2017
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