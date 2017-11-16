Зампред правительства Пензенской области Василий Трохин провел личный прием граждан

Заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин провел личный прием граждан в Общественной приемной губернатора и правительства региона. Он отвечал на вопросы жителей, касающиеся работы органов исполнительной власти в муниципальных образованиях, воспитания подрастающего поколения, деятельности общественных и религиозных организаций. Всем обратившимся гражданам были даны подробные разъяснения по интересующим их вопросам. Решение каждой обозначенной проблемы Василий Трохин взял под личный контроль.

Новость: Петр Голубев 16 ноября 2017