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Зампред правительства Пензенской области Василий Трохин провел личный прием граждан
Сегодня в Пензе
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Заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин провел личный прием граждан в Общественной приемной губернатора и правительства региона. Он отвечал на вопросы жителей, касающиеся работы органов исполнительной власти в муниципальных образованиях, воспитания подрастающего поколения, деятельности общественных и религиозных организаций. Всем обратившимся гражданам были даны подробные разъяснения по интересующим их вопросам. Решение каждой обозначенной проблемы Василий Трохин взял под личный контроль.
Заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин провел личный прием граждан в Общественной приемной губернатора и правительства региона.
Он отвечал на вопросы жителей, касающиеся работы органов исполнительной власти в муниципальных образованиях, воспитания подрастающего поколения, деятельности общественных и религиозных организаций.
Всем обратившимся гражданам были даны подробные разъяснения по интересующим их вопросам. Решение каждой обозначенной проблемы Василий Трохин взял под личный контроль.
Новость: Петр Голубев 16 ноября 2017
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