Жители улиц Орджоникидзе, Дачной города Кузнецка обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта в Пензенской области с жалобами на «отсутствие цивилизации». В этом микрорайоне отсутствует качественное дорожное покрытие, сюда не доезжает общественный транспорт, нет нормального освещения.

Кузнечане продемонстрировали многолетнюю переписку с властями, которые не решают вопрос по причине отсутствия финансов. По словам местных жителей, в частном секторе нет аптеки и магазина. Между тем, это не отдаленная деревня, а окраина второго по величине города Пензенской области.

«В данном микрорайоне, в первую очередь, нарушается право жителей на безопасные и благоприятные условия проживания. Может быть несвоевременно оказана медицинская помощь или в случае чрезвычайной ситуации автомобили спецслужб просто могут не проехать по этим дорогам. Тут однозначно опасные условия для проживания и данное нарушение должно быть устранено», - подчеркнул эксперт ОНФ, депутат местного собрания представителей Алексей Борминцев.

Представители власти заверили общественников, что есть принципиальное решение, что в следующем году будет оказано содействие решению дорожных проблем, и в том числе на улице Орджоникидзе. Активисты ОНФ проконтролируют ситуацию с разрешением проблем микрорайона.