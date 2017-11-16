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Государственный надзор
Сегодня в Пензе
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Сотрудники МЧС, представители малого и среднего бизнеса и многие другие собрались в актовом зале администрации Железнодорожного района города Пензы. Там состоялось публичное обсуждение результатов правоприменительной практики при организации и осуществлении контрольно-надзорной деятельности за 9 месяцев 2017 года.
«На мероприятии присутствуют все заинтересованные ведомства и организации, представители других объектов защиты, в отношении которых проводятся плановые проверки, сотрудники прокуратуры и представители общественных организаций, которые с нами взаимодействуют при проведении этих мероприятий», - рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области, Эдуард Кустов.
Сотрудники МЧС в 2017 году провели 822 проверки. 399 из них – внеплановые. 276 проверок осуществлено по контролю за исполнением ранее выданных предписаний. За 9 месяцев было выявлено 2135 нарушений требований пожарной безопасности. Также в ходе совещания говорили об изменениях в законодательстве.
«Основная тематика – это обсуждение тех изменений в законодательстве Российской Федерации, которые произошли за текущий квартал, доведение их до всех присутствующих и обсуждение этих изменений, чтобы в следующем квартале мы уже на одном языке разговаривали с руководителями поднадзорных объектов», - отметил Эдуард Кустов.
Обсуждение результатов правоприменительной практики проходит регулярно – один раз в квартал.
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