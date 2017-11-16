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Пензенцы сразятся в «KARAOKE-battle».
Сегодня в Пензе
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В Пензе вновь пройдет «KARAOKE-battle» Чтобы стать участником нужно заполнить анкету, в группе Молодой Гвардии в социальной сети или прийти в Дом Молодежи 18 ноября в 18:00. Соревнование пройдет в несколько этапов, сначала участников разделят на пары с помощью жеребьевки. Баттл будет проходить до тех пор, пока не останется 4 лучших. Далее их снова поделят на пары, но уже не по жребию, а по силе музыкального звучания. В финал выйдут только двое. По итогам соревнований, жюри определит победителя, который получит призы от спонсоров и организаторов конкурса.
В Пензе вновь пройдет «KARAOKE-battle»
Чтобы стать участником нужно заполнить анкету, в группе Молодой Гвардии в социальной сети или прийти в Дом Молодежи 18 ноября в 18:00.
Соревнование пройдет в несколько этапов, сначала участников разделят на пары с помощью жеребьевки.
Баттл будет проходить до тех пор, пока не останется 4 лучших. Далее их снова поделят на пары, но уже не по жребию, а по силе музыкального звучания. В финал выйдут только двое.
По итогам соревнований, жюри определит победителя, который получит призы от спонсоров и организаторов конкурса.
Новость: Петр Голубев 16 ноября 2017
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