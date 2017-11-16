Пензенцы сразятся в «KARAOKE-battle».

В Пензе вновь пройдет «KARAOKE-battle»

Чтобы стать участником нужно заполнить анкету, в группе Молодой Гвардии в социальной сети или прийти в Дом Молодежи 18 ноября в 18:00.

Соревнование пройдет в несколько этапов, сначала участников разделят на пары с помощью жеребьевки.

Баттл будет проходить до тех пор, пока не останется 4 лучших. Далее их снова поделят на пары, но уже не по жребию, а по силе музыкального звучания. В финал выйдут только двое.

По итогам соревнований, жюри определит победителя, который получит призы от спонсоров и организаторов конкурса.