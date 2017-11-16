Ремонт дорог в Бековском районе

В Бековском районе продолжается ремонт дорог

С началом реконструкции областной дороги Беково-Пенза строители не останавливали работы ни на один день.

В последние годы участок от Беково до Школьного вызывал много нареканий. Многие водители стали ездить в областной центр через Сердобск.

Начиная с прошлого года в области начались масштабные работы по реконструкции дорожного полотна. Трасса Беково-Пенза также стала объектом пристального внимания.

