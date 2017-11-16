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Ремонт дорог в Бековском районе
Сегодня в Пензе
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В Бековском районе продолжается ремонт дорог С началом реконструкции областной дороги Беково-Пенза строители не останавливали работы ни на один день. В последние годы участок от Беково до Школьного вызывал много нареканий. Многие водители стали ездить в областной центр через Сердобск. Начиная с прошлого года в области начались масштабные работы по реконструкции дорожного полотна. Трасса Беково-Пенза также стала объектом пристального внимания.
В Бековском районе продолжается ремонт дорог
С началом реконструкции областной дороги Беково-Пенза строители не останавливали работы ни на один день.
В последние годы участок от Беково до Школьного вызывал много нареканий. Многие водители стали ездить в областной центр через Сердобск.
Начиная с прошлого года в области начались масштабные работы по реконструкции дорожного полотна. Трасса Беково-Пенза также стала объектом пристального внимания.
Новость: Петр Голубев 16 ноября 2017
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