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260 чтецов встретятся в Пензе на творческом конкурсе
Сегодня в Пензе
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В Пензе пройдет открытый конкурс молодых чтецов. Организатором выступает Детская школа искусств №8. На данный момент подано более 260 заявок от 50 учреждений регионального центра и районов области. Прослушивания конкурсантов пройдут на четырех площадках. В состав жюри приглашены директор ДШИ "Лира" Виктор Гвоздев, лауреат премии Сергея Есенина Иван Фомин, актриса ТЮЗ Людмила Лещенко.
В Пензе пройдет открытый конкурс молодых чтецов.
Организатором выступает Детская школа искусств №8. На данный момент подано более 260 заявок от 50 учреждений регионального центра и районов области.
Прослушивания конкурсантов пройдут на четырех площадках. В состав жюри приглашены директор ДШИ "Лира" Виктор Гвоздев, лауреат премии Сергея Есенина Иван Фомин, актриса ТЮЗ Людмила Лещенко.
Новость: Петр Голубев 16 ноября 2017
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