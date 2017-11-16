Продажа муниципального имущества

В Пензе на аукционе продается муниципальное имущество.

На улице Кордон Сурка на аукцион выставлены нежилые здания. Одно из них двухэтажное площадью 483 кв. м, другие - одноэтажные площадью от 10 до 314 кв.м, а также земельный участок, площадью 13027 кв. м. Здесь расположатся зоны отдыха..

Аукцион состоится 18 декабря.

Начальная цена: 39 000 000 рублей с НДС.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 16 ноября по 11 декабря.