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Продажа муниципального имущества
Сегодня в Пензе
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В Пензе на аукционе продается муниципальное имущество. На улице Кордон Сурка на аукцион выставлены нежилые здания. Одно из них двухэтажное площадью 483 кв. м, другие - одноэтажные площадью от 10 до 314 кв.м, а также земельный участок, площадью 13027 кв. м. Здесь расположатся зоны отдыха.. Аукцион состоится 18 декабря. Начальная цена: 39 000 000 рублей с НДС. Заявки на участие в аукционе принимаются с 16 ноября по 11 декабря.
В Пензе на аукционе продается муниципальное имущество.
На улице Кордон Сурка на аукцион выставлены нежилые здания. Одно из них двухэтажное площадью 483 кв. м, другие - одноэтажные площадью от 10 до 314 кв.м, а также земельный участок, площадью 13027 кв. м. Здесь расположатся зоны отдыха..
Аукцион состоится 18 декабря.
Начальная цена: 39 000 000 рублей с НДС.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 16 ноября по 11 декабря.
Новость: Петр Голубев 16 ноября 2017
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