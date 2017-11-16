|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Искусство вне свободы
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Эти картины написаны кистью далеко не известных художников. Их авторы — заключённые пензенских исправительных учреждений. Именно там был создан и этот парусник с белоснежными парусами — извечный символ свободы.
Специалист Пензенского Музея народного творчества, Нина Мискарян, пояснила: «В таком формате выставка у нас проходит впервые, и мы очень рады, что представлены действительно достойные работы. Тем более, что эти экспонаты уже выставлялись в Москве».
Резьба по дереву, ковка, живопись — таланты заключённых весьма разнообразны. Инициатива каждого заниматься определенным видом творчества поощряется.
Заместитель начальника УФСИН по Пензенской области, Александр Коробов, отметил: «Люди в колониях — такие же творцы. Они воплощают свое искусство, могут его передать другим. В рамках соглашения с Министерством культуры Пензенской области, мы договорились провести эту выставку».
Кроме сувенирной продукции, заключенные производят одежду, кованые и деревянные изделия.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru