Искусство вне свободы

Эти картины написаны кистью далеко не известных художников. Их авторы — заключённые пензенских исправительных учреждений. Именно там был создан и этот парусник с белоснежными парусами — извечный символ свободы.

Специалист Пензенского Музея народного творчества, Нина Мискарян, пояснила: «В таком формате выставка у нас проходит впервые, и мы очень рады, что представлены действительно достойные работы. Тем более, что эти экспонаты уже выставлялись в Москве».

Резьба по дереву, ковка, живопись — таланты заключённых весьма разнообразны. Инициатива каждого заниматься определенным видом творчества поощряется.

Заместитель начальника УФСИН по Пензенской области, Александр Коробов, отметил: «Люди в колониях — такие же творцы. Они воплощают свое искусство, могут его передать другим. В рамках соглашения с Министерством культуры Пензенской области, мы договорились провести эту выставку».

Кроме сувенирной продукции, заключенные производят одежду, кованые и деревянные изделия.