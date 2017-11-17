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Гражданин Чамзинского района Республики Мордовия наказан за реализацию продукции из свинины с нарушением технического регламента
Сегодня в Пензе
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В октябре 2017 года государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении рейдового мероприятия на ярмарке выходного дня в Чамзинском районе Республики Мордовия выявлено нарушение технического регламента Таможенного союза. Гражданин Епифанов Н. осуществлял реализацию шпика свиного соленого, грудинки свиной копченой, на которые отсутствовала упаковка, маркировка, информация о дате изготовления, сроках годности, режиме хранения. На основании выявленных нарушений оформлен протокол и вынесено постановление о признании гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей. С гражданином проведена беседа.
В октябре 2017 года государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении рейдового мероприятия на ярмарке выходного дня в Чамзинском районе Республики Мордовия выявлено нарушение технического регламента Таможенного союза.
Гражданин Епифанов Н. осуществлял реализацию шпика свиного соленого, грудинки свиной копченой, на которые отсутствовала упаковка, маркировка, информация о дате изготовления, сроках годности, режиме хранения.
На основании выявленных нарушений оформлен протокол и вынесено постановление о признании гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей. С гражданином проведена беседа.
Новость: Марина Колдаева 17 ноября 2017
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