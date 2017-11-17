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О выявлении зарастания земель сельскохозяйственного назначения на территории Бессоновского района Пензенской области
Сегодня в Пензе
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Государственным инспектором отдела государственного земельного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области была проведена внеплановая выездная проверка по исполнению требований земельного законодательства в отношении физического лица, которому на праве собственности принадлежит земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 5 га, расположенный в границах Полеологовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области. Установлено, что земельный участок не используется для производства сельскохозяйственной продукции. Факт наличия сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности на земельном участке и отсутствие следов механической обработки почвы доказывает бездействие собственника земель по предотвращению процессов, ухудшающих их качественное состояние. Не проводятся основная обработка почвы, мероприятия по известкованию, внесению органических удобрений, что приводит к трансформации ценного вида земель сельскохозяйственного назначения (пашни) в залежь. По результатам проверки в отношении физического лица был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, наложен штраф в размере 20 тысяч рублей, а также выдано предписание об устранении нарушений.
Государственным инспектором отдела государственного земельного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области была проведена внеплановая выездная проверка по исполнению требований земельного законодательства в отношении физического лица, которому на праве собственности принадлежит земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 5 га, расположенный в границах Полеологовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
Установлено, что земельный участок не используется для производства сельскохозяйственной продукции. Факт наличия сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности на земельном участке и отсутствие следов механической обработки почвы доказывает бездействие собственника земель по предотвращению процессов, ухудшающих их качественное состояние. Не проводятся основная обработка почвы, мероприятия по известкованию, внесению органических удобрений, что приводит к трансформации ценного вида земель сельскохозяйственного назначения (пашни) в залежь.
По результатам проверки в отношении физического лица был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, наложен штраф в размере 20 тысяч рублей, а также выдано предписание об устранении нарушений.
Новость: Марина Колдаева 17 ноября 2017
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