Пензенская область заявила о своем участии в VII Международном форуме «Россия – спортивная держава», который состоится 1-3 февраля 2018 года в Ульяновске. Ожидается, что делегацию возглавит министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Крупнейший Форум традиционно представит главные инновации спортивной сферы, объединит опыт российских и зарубежных представителей отрасли для решения актуальных задач государственной политики в сфере физической культуры и спорта, станет площадкой подписания стратегически важных документов в области спорта.

В рамках мероприятия будут обсуждаться: стратегия развития в России физической̆ культуры и спорта до 2024 года, развитие детского и юношеского спорта, популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», инновации в спорте, укрепление деловых отношений с международными спортивными организациями, развитие олимпийского движения, перспективы развития отечественной спортивной индустрии и многое другое.



Неотъемлемой частью Форума станет Международная выставка «Современный спорт: инновации и перспективы» (Modern Sport: Innovations and Perspectives, MSIP), на которой свои проекты и продукты презентуют спортивные ведомства и федерации, производители и поставщики товаров и услуг. Также программой Форума предусмотрено проведение Международной выставки «Спортивная литература, пресса и мультимедиа», в которой примут участие российские и иностранные издания, специализирующиеся на выпуске публикаций спортивной направленности.



Форум «Россия – спортивная держава» является крупнейшим государственным мероприятием спортивной отрасли. Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта Российской Федерации, Администрация Ульяновской области и АНО «Форум «Спортивная держава».

Новость: Марина Колдаева 17 ноября 2017