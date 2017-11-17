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 Суббота, 18 ноября 2017
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ОАО "РЖД" расширяет действие скидки на вывоз зерна со станций трех регионов Куйбышевской магистрали
Сегодня в Пензе
 

Для привлечения дополнительных объемов грузов правление ОАО "РЖД" приняло решение об установлении понижающего коэффициента 0,897 (скидка 10,3%) к тарифам на экспортные перевозки зерна со станций, расположенных в границах Пензенской, Самарской и Ульяновской областей, через российские порты в собственном подвижном составе и контейнерах.

Под действие скидки подпадает пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль и другие зерновые грузы (ЕТСНГ 011-018).

Скидка будет действовать по 30 июня 2018 годаДо 1 июля возим со скидкой включительно.

Погрузка зерна в октябре 2017 года на сети "Российских железных дорог" увеличилась на 30,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила порядка 2,5 млн тонн. При этом погрузка зерна на экспорт превысила 1,5 млн тонн (+95,9% к октябрю 2016 года).

Всего за 10 месяцев 2017 года погружено порядка 17,2 млн тонн зерна, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе со станций Пензенской области с начала года было отправлено 172,9 тыс тонн зерна (в 2016 году - 156,9 тыс тонн).

 Напомним, что ОАО "РЖД" с 2013 года имеет право варьировать стоимость услуг по перевозке грузов в рамках "тарифного коридора", определенного государственным регулятором. Вопросы изменения уровня тарифов в рамках "тарифного коридора" в настоящее время рассматриваются компанией согласно поступившим обращениям от пользователей услуг железнодорожного транспорта с соблюдением строго регламентированных условий и с оценкой экономической эффективности их реализации для ОАО "РЖД".

 

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