Пензенская область обсудила вопросы вовлечения молодёжи в сельскохозяйственную кооперацию V Всероссийского съезда

Пензенская область приняла участие в работе секции: «Вовлечение молодёжи в сельскохозяйственную кооперацию» V Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов, который проходит 16-17 ноября текущего года в г. Москве. Организатором мероприятия выступил Российский союз сельской молодежи. Заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев призвал сельскую молодежь к активному развитию кооперации. Одним из приоритетов отечественного АПК Иван Лебедев назвал вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Участники секции обсудили участие молодежи в развитии кооперации, привлекательность участия в ней и повышение за счёт кооперации качества жизни на селе. В формате видеосвязи представители аграрных ведомств 22 субъектов страны рассмотрели опыт вовлечения молодежи в сельскохозяйственную кооперацию Липецкой области, ознакомились с работой сельхозкооперации как механизма повышения качества жизни в сельской местности.

Новость: Марина Колдаева 17 ноября 2017