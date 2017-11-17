|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Пензенская область обсудила вопросы вовлечения молодёжи в сельскохозяйственную кооперацию V Всероссийского съезда
Сегодня в Пензе
|
Пензенская область приняла участие в работе секции: «Вовлечение молодёжи в сельскохозяйственную кооперацию» V Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов, который проходит 16-17 ноября текущего года в г. Москве. Организатором мероприятия выступил Российский союз сельской молодежи. Заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев призвал сельскую молодежь к активному развитию кооперации. Одним из приоритетов отечественного АПК Иван Лебедев назвал вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Участники секции обсудили участие молодежи в развитии кооперации, привлекательность участия в ней и повышение за счёт кооперации качества жизни на селе. В формате видеосвязи представители аграрных ведомств 22 субъектов страны рассмотрели опыт вовлечения молодежи в сельскохозяйственную кооперацию Липецкой области, ознакомились с работой сельхозкооперации как механизма повышения качества жизни в сельской местности.
Пензенская область приняла участие в работе секции: «Вовлечение молодёжи в сельскохозяйственную кооперацию» V Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов, который проходит 16-17 ноября текущего года в г. Москве. Организатором мероприятия выступил Российский союз сельской молодежи. Заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев призвал сельскую молодежь к активному развитию кооперации. Одним из приоритетов отечественного АПК Иван Лебедев назвал вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Участники секции обсудили участие молодежи в развитии кооперации, привлекательность участия в ней и повышение за счёт кооперации качества жизни на селе. В формате видеосвязи представители аграрных ведомств 22 субъектов страны рассмотрели опыт вовлечения молодежи в сельскохозяйственную кооперацию Липецкой области, ознакомились с работой сельхозкооперации как механизма повышения качества жизни в сельской местности.
Новость: Марина Колдаева 17 ноября 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru