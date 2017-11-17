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С заботой о детях
Сегодня в Пензе
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Каждый ребенок должен быть в безопасности. В Пензе прошла акция «Автокресло- детям!». Выявить нарушителей и предостеречь от несчастных случаев на дороге- главная цель мероприятия.
Павел Болтышев, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области, сообщил: «В текущем году с участием детей-пассажиров произошло 102 ДТП, в которых погибло 4 ребенка и 111 получили травмы различной степени тяжести».
С начала года сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено более 3,5 тысяч нарушителей правил перевозки детей.
«Хотелось бы напомнить, что за нарушение правил перевозки детей кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей», - подчеркнул Павел Болтышев.
Но в первую очередь, нужно думать не о наказании, а о безопасности и здоровье своего ребенка.
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