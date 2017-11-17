«Молодая Гвардия Единой России» отмечает 12-летие

12 лет назад у политической Партии «Единая Россия» появилась «Молодая Гвардия» — опора и надежда на то, что партийные дела будут продолжены. Тысячи молодых россиян по всей стране объединились в движение, инициативы которого находят поддержку на всех уровнях.

Руководитель Пензенского регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России», Иван Атяшкин, отметил: «Сегодня мы проводим рабочее совещание. Нас уже посетил Секретарь регионального отделения «Единой России», Валерий Кузьмич Лидин. Он пожелал нам дальнейшего развития. Сегодня мы видим, как и Президент, и Губернатор, и Председатель Законодательного Собрания — на всех уровнях уделяют особое внимание молодёжи, поддерживают наши инициативы».

С днём рождения «молодогвардейцев» поздравил и Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Олег Мельниченко, а заодно и ответил на интересующие молодёжь вопросы. В частности — про закон об иностранных агентах в средствах массовой информации.

«Когда принимался закон об иностранных агентах, его идеология была совершенно понятна: пресечь вторжение в государственный суверенитет России и не позволить осуществлять на зарубежные деньги на деятельность, направленную на изменение политического курса страны. Этот закон был достаточно мягким, по сравнению с тем, который приняли в США, когда иностранным агентом может стать не только некоммерческие организации, но даже физические лица и СМИ. Поэтому мы предприняли ответные действия», — пояснил Олег Мельниченко.

Чтобы государство было сильным и независимым, его граждане должны быть патриотами. И именно патриотизм намерены пропагандировать среди сверстников активисты «Молодой Гвардии».