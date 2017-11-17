О проектном управлении в Пензенской области заговорили недавно. Современную систему менеджмента в органах государственной власти региона стали внедрять в прошлом году, а в текущем область уже участвует в одиннадцати федеральных проектах.

Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев, отметил: «Среди них я бы хотел выделить проект «Безопасные и качественные дороги», строительство в Пензе перинатального центра, а также «Моногорода».

Реализуются в области и региональные проекты. Всего их более двадцати. В их числе - совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий, доступное дополнительное образование, развитие экспортной деятельности региона, поддержка предпринимателей. Есть и проекты, уже получившие высокую оценку специалистов.

Первый заместитель Председателя Правительства Пензенской области, Андрей Кулинцев, доложил: «Например, проект по созданию ситуационного центра Губернатора Пензенской области вошёл в число финалистов конкурса аналитического центра при Правительстве РФ».

Достигать успехов при реализации актуальных для населения программ позволяет сам подход проектного управления, при котором выстраивается чёткая система менеджмента.

«Одним из немаловажных аспектов внедрения проектного управления является делегирование полномочий от уровня руководителей членам рабочих групп, что позволяет работать более оперативно», — пояснил Андрей Кулинцев.

В качестве примера успешно выстроенной системы Губернатор привёл деятельность архитектурного сообщества Пензенской области: «Собраны как известные архитекторы, так и молодые. И вместе они обсуждают проекты по совершенствованию городской среды, спорят, предлагают разные варианты, а после свои предложения передают в органы власти».

Губернатор отметил, что по такому сценарию должны работать представители всех сфер. Тогда деятельность региональной власти будет действительно эффективной.