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II конкурс вокально-хоровых коллективов пенсионеров России
Сегодня в Пензе
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Финал II конкурса вокально-хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров» собрал в Белгороде свыше 400 любителей хорового пения «серебряного возраста». В первом туре 16 ноября песенные визитные карточки своих регионов на суд жюри представили 22 коллектива из регионов России. Восемь хоровых коллективов и четыре вокальных ансамбля вышли в финал всероссийского конкурса «Поединки хоров», проходящего в эти дни в Белгороде. В числе финалистов представители и Пензенской области. Согласно решению жюри конкурса «Поединков хоров» ко второму и третьему туру допущен народный коллектив из Пензы: русский народный хор «Душа России» МБУ «Центр хореографического искусства г. Пенза». 17 ноября, финалисты попарно сойдутся в песенных баталиях на сцене белгородского Дворца культуры «Энергомаш». Во втором туре будут исполняться застольные песни, а третий тур отдан на вольную тему.
Финал II конкурса вокально-хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров» собрал в Белгороде свыше 400 любителей хорового пения «серебряного возраста». В первом туре 16 ноября песенные визитные карточки своих регионов на суд жюри представили 22 коллектива из регионов России. Восемь хоровых коллективов и четыре вокальных ансамбля вышли в финал всероссийского конкурса «Поединки хоров», проходящего в эти дни в Белгороде. В числе финалистов представители и Пензенской области. Согласно решению жюри конкурса «Поединков хоров» ко второму и третьему туру допущен народный коллектив из Пензы: русский народный хор «Душа России» МБУ «Центр хореографического искусства г. Пенза». 17 ноября, финалисты попарно сойдутся в песенных баталиях на сцене белгородского Дворца культуры «Энергомаш». Во втором туре будут исполняться застольные песни, а третий тур отдан на вольную тему.
Новость: Марина Колдаева 17 ноября 2017
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