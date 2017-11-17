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Журналистика без границ
Сегодня в Пензе
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Языковой барьер не стал преградой для визита телеведущей Грейс Райес. Гостья приехала в Пензу из далекого Ливана. Грейс Райес является ведущей телеканала «AL JADEED». В рамках делового визита она посетила ПГУ и провела лекцию для студентов кафедры «Журналистика».
«Я очень рада, что приехала в Пензу. Моя лекция сегодня будет посвящена средствам массовой информации в мире: в арабских и в западных странах. Так же мы поговорим о честности и доверии среди средств массовой информации»,- сказала Грейс Райес.
Кроме работы на телевидении, Грейс Райес занимается преподавательской деятельностью. Со студентами она поделилась своим мнением о том, чем же отличаются арабские и западные СМИ.
«Есть мнения, которые формируют западные средства массовой информации. И они могут отличаться от мнений, которые формируются в СМИ арабских стран»,- поделилась журналистка.
Также ведущая рассказала об особенностях журналистики в Ливане. Как оказалось, у российских и арабских СМИ много общего.
«В Ливане можно свободно говорить на любые темы. Каждый человек может высказать свое мнение без какого-либо ограничения»,- отметила телеведущая.
За время пребывания в Пензе журналистка успела принять участие сразу в нескольких мероприятиях. Кроме лекции, ведущая провела мастер-класс и приняла участие в работе жюри на конкурсе красоты «Мисс мира» среди иностранных студенток в ПГУ.
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