«Инструменты государственной поддержки: востребованность и перспективы». На конференции в областной библиотеке им. Лермонтова представители ведущих предприятий региона смогли получить необходимую информацию и скоординировать действия с федеральными и региональными органами государственной власти, ведомствами и институтами развития, которые оказывают финансовую поддержку.

«Мы не активно используем возможности, которые предоставляет сегодня Правительство РФ через свои институты развития на поддержку промышленности, бизнеса. Каждый год мы приглашаем коллег из Москвы для того, чтобы они рассказали какие формы, виды поддержки сегодня существуют», - отметил Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев.

«В настоящее время у нас профинансировано 188 проектов на сумму 46 млрд. 700 млн. рублей. Основные отрасли, которые мы профинансировали -машиностроение, медбиофарм, металлургия, электроника. Соглашения о сотрудничестве у нас подписаны с 74 регионами, с Пензенской областью проект-соглашение у нас полностью готов», - сообщил Владимир Боргардт, Начальник управления региональной политики Фонда развития промышленности.

Пензенской области удалось сохранить положительную динамику развития промышленности. По итогам последних семи лет по индексу промышленного производства регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе. По итогам 10 месяцев этого года этот показатель превысил 3,6 процента. Объем отгруженной продукции и выполненных работ за тот же период в промышленном комплексе превысил 164 миллиарда рублей. Экспорт продукции пензенских предприятий увеличился почти в полтора раза.

«Нам нужно активнее экспортировать свой товар за рубеж. По ряду предприятий у нас это получается - по сельскохозяйственным предприятиям, очень активно у нас развивается кондитерский кластер. В 2017 году 5 промышленных предприятий участвуют в 4 государственных программах РФ. Это позволит получить им из федерального бюджета 273 млн. рублей. Большая часть денег из них уже освоена», - подчеркнул Глава региона.

Еще шесть предприятий и отраслевых институтов традиционно участвуют в реализации двух федеральных целевых программ, которые в этом году позволят получить дополнительное финансирование - 415,8 миллиона рублей.

Пензенские предприятия активно сотрудничают с Российским экспортным центром для получения компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов.

Российский экспортный центр реализует механизм обеспечения участия предприятий-экспортеров на международных выставках. Заявки направили пять пензенских предприятий, два уже воспользовались данным видом поддержки.