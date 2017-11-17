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"Платон" помог построить мост
Сегодня в Пензе
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Работы по реконструкции Свердловского моста проводились за счет денежных средств, собранных по системе «Платон». Теперь об этом будут знать все, кто проезжает через реку Суру. Виктор Кувайцев поручил директору МКУ «Рекламная служба города Пензы» Константину Кузнецову разместить на подъезде к Свердловскому мосту баннер, оповещающий откуда задействованы средства на ремонт.
Работы по реконструкции Свердловского моста проводились за счет денежных средств, собранных по системе «Платон». Теперь об этом будут знать все, кто проезжает через реку Суру. Виктор Кувайцев поручил директору МКУ «Рекламная служба города Пензы» Константину Кузнецову разместить на подъезде к Свердловскому мосту баннер, оповещающий откуда задействованы средства на ремонт.
Новость: Марина Колдаева 17 ноября 2017
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