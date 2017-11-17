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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Суббота, 18 ноября 2017
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"Платон" помог построить мост
Сегодня в Пензе
 

Работы по реконструкции  Свердловского моста проводились за счет денежных средств, собранных по системе «Платон». Теперь об этом будут знать все, кто проезжает через реку Суру. Виктор Кувайцев поручил директору МКУ «Рекламная служба города Пензы» Константину Кузнецову разместить на подъезде к Свердловскому мосту баннер, оповещающий откуда задействованы средства на ремонт.

Новость: Марина Колдаева 17 ноября 2017
2017-11-17
Фальшивомонетчик
В Белинском районе мужчина расплатился в магазине поддельными деньгами
 
2017-11-17
Новый состав
В Законодательном собрании Пензенской области начал свою работу обновленный состав Молодежного парламента
 
2017-11-17
Бесстрашные защитники
Ракетные войска отметили свой профессиональный праздник
 
2017-11-17
Личный прием
Пензенцы смогли задать вопросы Инне Левченко
 
2017-11-17
О вспышке африканской чумы свиней на территории Тюменской области
 Россельхознадзор сообщает
 
2017-11-17
Груши из Польши рвутся в Пензу
 Об уничтожении в Пензенской области 171,3 кг запрещенной к ввозу на территорию РФ подкарантинной продукции
 
2017-11-17
Личный прием граждан в г. Городище
 Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области примет граждан
 
2017-11-17
Дело о наследстве
Наталья Канцерова провела прием граждан
 
2017-11-17
"Платон" помог построить мост
 Работы по реконструкции Свердловского моста проводились за счет денежных средств, собранных по системе «Платон».
 
2017-11-17
«Инструменты государственной поддержки: востребованность и перспективы»
В Пензенской области разработают дорожную карту по развитию экспортного направления для каждого предприятия
 
2017-11-17
Журналистика без границ
Пензу посетила ливанская журналистка Грейс Райес
 
2017-11-17
II конкурс вокально-хоровых коллективов пенсионеров России
 Пензенский русский народный хор «Душа России» среди финалистов
 
2017-11-17
Цель региональной власти — работать эффективно
Губернатор провёл заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам
 
2017-11-17
«Молодая Гвардия Единой России» отмечает 12-летие
В Пензенском отделении молодёжной организации состоялось собрание актива
 
2017-11-17
С заботой о детях
Сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Автокресло- детям!»
 

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