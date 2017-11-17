Дело о наследстве

Жители Сурского края смогли задать вопросы о невыплате заработной платы, нарушении органами следствия и дознания требований уголовно-процессуального законодательства, привлечении к административной ответственности и подключении к услугам телефонной связи. Прокурор Пензенской области, Наталья Канцерова, провела личный прием граждан в региональной Приемной Президента РФ. Было принято 4 письменных и 1 устное обращение.

Одним из обратившихся стал житель Пензы, который с 2009 года не может вступить в наследство. Он считает, что следователем при проведении проверки были допущены ошибки. Несмотря на то, что за эти годы он подавал большое количество письменных ходатайств, они не были учтены. Мужчине отказывали в возможности увидеть текст завещания. С последним постановлением суда пензенец также не согласен.

«Вы напишите заявление с жалобой на незаконность этого постановления. В этом заявлении вы четко укажете, что следователем не сделано. Потому что важнее не технические моменты, где следователь от чего-то отклонился. Важнее то, что не сделано процессуально. Потом уже будем давать указания следователю, что он обязан был выполнить, а что не сделал», - сказала Наталья Канцерова, Прокурор Пензенской области.

Приемы граждан Наталья Канцерова проводит два раза в год. По каждому из вопросов проводится проверка.